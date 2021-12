Moneglia, rocciatore travolto da un'onda finisce in mare e muore (Di domenica 5 dicembre 2021) L'uomo di 30 anni si era calato dalla scogliera per recuperare una fune. Salvata dai vv.ff. la compagna di cordata rimasta bloccata sulla falesia Leggi su rainews (Di domenica 5 dicembre 2021) L'uomo di 30 anni si era calato dalla scogliera per recuperare una fune. Salvata dai vv.ff. la compagna di cordata rimasta bloccata sulla falesia

Advertising

giancarlodeoda1 : RT @TgLa7: #Rocciatore travolto da onda finisce in mare e #muore a Moneglia. Salvata compagna rimasta bloccata in parete - BabboleoNews : Sospese temporaneamente le #ricerche in mare del giovane #rocciatore disperso da oggi dopo essere precipitato in ma… - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Rocciatore travolto da onda finisce in mare e #muore a Moneglia. Salvata compagna rimasta bloccata in parete - LucianaCiolfi : RT @TgLa7: #Rocciatore travolto da onda finisce in mare e #muore a Moneglia. Salvata compagna rimasta bloccata in parete - TgLa7 : #Rocciatore travolto da onda finisce in mare e #muore a Moneglia. Salvata compagna rimasta bloccata in parete -