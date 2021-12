Mattarella ringrazia il mondo del volontariato: "In prima fila nell'emergenza Covid" (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - "Il volontariato è una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà": ad affermarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale del volontariato. "Abbiamo avuto ulteriore prova dell'importanza e del coraggio dei volontari e delle loro associazioni nell'emergenza provocata dalla pandemia", ha osservato il Capo dello Stato, "i volontari sono stati in prima fila, accanto a medici e infermieri, nel prestare cura ai malati, nel sostenere chi e' rimasto solo, nel costruire connessioni laddove tanti rischiavano di venire esclusi". Per Mattarella "il rispetto dei diritti e delle libertà della persona, nella solidarietà, è il ... Leggi su agi (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - "Ilè una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà": ad affermarlo è il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale del. "Abbiamo avuto ulteriore prova dell'importanza e del coraggio dei volontari e delle loro associazioniprovocata dalla pandemia", ha osservato il Capo dello Stato, "i volontari sono stati in, accanto a medici e infermieri, nel prestare cura ai malati, nel sostenere chi e' rimasto solo, nel costruire connessioni laddove tanti rischiavano di venire esclusi". Per"il rispetto dei diritti e delle libertà della persona,a solidarietà, è il ...

