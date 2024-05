Una nuova Bretton Woods per accompagnare la pace Il commento di Tria

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 4 maggio 2024) Sono passati ottant’anni da quando, mentre ancora non era terminata la Seconda guerra mondiale, i delegati di 44 Paesi si incontrarono negli Stati Uniti, anello Stato del New Hampshire, per definire un sistema monetario e commerciale globale per il mondo del dopoguerra. Il dibattito teorico principale al Mount Washington Hotel diera tra John Maynard Keynes, che rappresentava la Gran Bretagna, e Harry Dexter White, in rappresentanza degli Stati Uniti. Già da allora si delineò il nuovo equilibrio di potere tra i Paesi che vinsero la guerra. La tesi di Keynes, favorevole alla creazione di una valuta internazionale di riserva, il “Bancor”, fu sconfitta. Prevalse la tesi di White, sostenuta dal potere economico e politico degli Stati Uniti, a favore di un sistema monetario internazionale con al ...