Adidas - offerte di lavoro in Italia per 700 posti | come fare domanda

(Di sabato 4 maggio 2024) È sempre di grande interesse quando un grande marchio decide di investire in. Nello specifico parliamo die Mantova. La città è stata infatti individuata per la sede di un nuovo centro logistico, l’Campus South, che con i suoi 130mila metri quadri farà da punto di riferimento per rivenditori, e-commerce e negozi di 19 Paesi, coprendo Sud ed Est Europa. Di seguito tutti i dettagli per presentare la propria candidatura. Lavorare ina Mantova Sono 700 in tutto le persone di cuiavrà bisogno nel suo nuovo maxi polo. Ciò però quando il centro sarà a pieno regime. Cosa vuol dire? Che al momento le domande saranno rivolte a un totale di 250 candidati. Ecco la cifra per coprire il fabbisogno del primo anno. Si procederà a scaglioni, con il 2025 che vedrà entrare nuovo ...

