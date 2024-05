Classifica Giro d’Italia 2024 - prima tappa | Narvaez prima maglia ros - Tiberi e Caruso in top-10!

Che vittoria per Jhonatan Narvaez! L’ecuadoriano alza le braccia al cielo nella prima tappa del Giro d’Italia 2024 a Torino battendo in uno sprint ristretto Tadej Pogacar e Maximilian Schachmann. Per il corridore della INEOS Grenadiers la vittoria più importante della carriera per prestigio che ... Continua a leggere>>

Torino, 4 maggio 2024 – La tappa 1 del Giro d'Italia 2024 conduce la carovana da Venaria Reale a Torino dopo 140 km tutt'altro che banali. Così Come non è banale la prima maglia rosa, che va all'uomo che non ti aspetti, Jhonatan Narvaez, in teoria un gregario della Ineos Grenadiers, nonché secondo