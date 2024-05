Varese - auto finisce in scarpata dopo incidente a catena | un morto e quattro feriti

(Di sabato 4 maggio 2024) Undurante lo scontro travetture avvenuto nei pressi della diga di Creva, una frazione di Luino, sulla Provinciale SP61 che collega Luino a Cremenaga in provincia di. Sette le persone coinvolte, deceduto il conducente dell'precipitata nellaper tre metri sotto il piano stradale. Gli altrisono cinque uomini di 40, 43, 48, 50 anni e 55 anni e una donna di 40 anni. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118, tra cui due elicotteri decollati da Milano e da Villa Guardia e i carabinieri di Luino, mentre il SAF dei vigili del fuoco, precedentemente allertato, è poi rientrato.

