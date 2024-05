Ucraina | Calenda - ' Macron sbagli - no a truppe Ue a Kiev'

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Trovoate le parole di, sia nel merito che nel metodo, quando afferma che, qualora un giorno il fronte indovesse crollare, non esclude la possibilità di inviarefrancesi sul territorio". Lo afferma il leader di Azione Carloin diretta sul canale YouTube di Ivan Grieco. "Trovo il metodoato perché si tratta di una decisione che andrebbe presa assieme agli altri Paesi europei e non in autonomia. La seconda ragione per cui dico questo è che dovremmo agire nei confronti della Russia come abbiamo fatto con l'Unione Sovietica, ovvero attraverso la dottrina della deterrenza, elaborata da Truman e che consisteva nel finanziare tutti gli aiuti economici e militari necessari ai Paesi che erano sotto attacco del comunismo, ...

