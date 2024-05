Pogacar beffato - la prima maglia rosa al Giro d’Italia 2024 è Narvaez | suo lo scatto vincente a Torino

Non è Tadej Pogacar a conquistare la prima Maglia Rosa al Giro d’Italia. Lo sloveno ci ha provato fino all’ultimo, ma è stato beffato in volata. E’ stata una prima tappa spettacolare quella del Giro d’Italia. Tutti si aspettavano Tadej Pogacar e lo sloveno non ha deluso le aspettative sullo ... Continua a leggere>>