Premier League - 22 anni dopo torna l’Ipswich Town

(Di sabato 4 maggio 2024) La promozione indelè uno di quei risultati che permettono di fare pace con la storia, che rimandano a un calcio oggi scomparso, in cui una piccola squadra di periferia poteva arrivare anche a vincere una coppa europea. La cronaca di oggi dice che con le reti di Wes Burns e Omari Hutchinson i biancoblù sonoto ina distanza di 22dall’ultima volta, battendo l’Huddersfield e piazzandosi al secondo posto dietro il Leicester di Maresca nell’ultima giornata della stagione regolare. La terza squadra promossa uscirà dai playoff tra altre squadre dal passato glorioso come il Leeds, terzo classificato, Southampton, West Bromwich Albion e Norwich (mentre è retrocesso in terza divisione il Birmingham, del ...