LIVE Gloucester-Benetton Treviso 35-23 - Challenge Cup rugby 2024 in DIRETTA | seconda meta per Lucches - i veneti non mollano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? Ilsi guadagna un altro calcio di punizione, volano via altri secondi preziosi per i padroni di casa. 76? Menoncello perde il pallone in avanti, si chiudono probabilmente qui le speranze di vittoria per il. 74? Marin prova ad autolanciarsi, il giovane azzurro riesce comunque a guadagnarsi una mischia costringendo all’in avanti Mercer. 73? Ostruzione commessa dalnella touché, calcio di punizione per il. 72? Crolla la prima linea dei, altro calcio di punizione per il. 71? Palla persa in avanti da Halafihi, mischia in favore dei padroni di casa. Fa il suo ingresso in campo Stephen Varney per i padroni di casa in sostituzione di Englefield. 70? Calcio ...