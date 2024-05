Verso Milan-Genoa - Alberto Gilardino | Pioli ha una squadra fort - noi vogliamo stupire

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 4 maggio 2024)ha parlato della sfida di domani, facendo i complimenti ai rossoneri e a StefanoDomani alle 18 ilaffronterà ila San Siro, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dallo 0-0 contro la Juventus nell’ultimo turno, mentre i rossoblù nella giornata precedente hanno vinto 3-0 con il Cagliari, guadagnando la salvezza aritmetica. Oggiè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Il tecnico del Grifone, che ha confermato di avere un accordo di massima con la società sulla sua permanenza, non ha voluto guardare alla prossima stagione, perché preferisce concentrarsi sul presente, a partire proprio dal ...