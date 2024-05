L’Isola dei Famosi - la contessa attacca Rossana | Non scassare la m***a

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 4 maggio 2024) News Tv. LiteAlvina Rosanna “dei”. La tensione cresce in Honduras. La convivenza diventa sempre più forzata, soprattutto su un’isola deserta e in condizioni di disagio. Nelle ultime ore c’è stata una lite molto accesa tra laAlvina e Rosanna. Sono volate parole grosse. (Continua…) Leggi anche: “dei”, chi è il nuovo naufrago: sbarcherà in Honduras il 6 maggio Leggi anche: “dei”, sta nascendo una nuova coppia top: tutti lo hanno notato “dei”, scoppia la lite tra laAlvina e Rosanna Nelle ultime ore a “dei” è scoppiata la lite tra la...