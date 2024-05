Traffico Roma del 04-05-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto risolto l’incidente precedente su via Cassia rallentamenti e code permangono tra loggiato e Tomba di Nerone a tratti nelle due direzioni sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna incolonnamenti a tratti tra le uscite Pontina e Casilina fino alle ore 21 di questa sera per una manifestazione la carreggiata laterale di via Tiburtina in direzione del centro tra via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata in zona Eur presso il palazzo dello sport per 2 spettacoli fino alle ore 22 possibili disagi in tutta l’area di accende il piazzale per afflusso e deflusso spettatori però il ponte della musica Armando Trovajoli si sta svolgendo un’iniziativa possibili difficoltà di circolazione e tre della Vittoria il Flaminio fino alle ore 19:30 a partire dalle 18 per una processione che interesserà a via di Tor Cervara a Piazza De Cupis via ...