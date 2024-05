Il compagno don Camillo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 4 maggio 2024) Ildon: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 4 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ildondel 1965 diretto da Luigi Comencini. Si tratta del penultimo episodio (ultimo con Fernandel e Cervi) della serie dicon protagonisti i personaggi di Done Peppone, e tratto dall’omonimo libro di Giovannino Guareschi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 1964. Brescello sta per essere gemellato, fra mille polemiche, con una cittadina russa. Per favorire il gemellaggio, i sovietici hanno inviato in regalo un loro trattore, che però non si decide a mettersi in moto. Finita la cerimonia ufficiale fra l’ironia generale, Peppone fa appello a tutta la sua abilità di ...