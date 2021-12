LIVE – Russia-Croazia, finale Coppa Davis 2021: tutti gli aggiornamenti (Di domenica 5 dicembre 2021) Il LIVE e la diretta testuale della sfida tra Russia e Croazia, finale della Coppa Davis 2021. Dopo le affermazioni ai danni rispettivamente di Germania e Serbia, russi e croati si sfideranno al fine di ottenere un trionfo storicamente rilevante. Croazia vincitrice anche nel 2018 e volenterosi di confermarsi sul palcoscenico madrileno; cemento indoor che può favorire l’impeto offensivo di Daniil Medvedev e Andrey Rublev, ma attenzione alla resa di Marin Cilic, seppur particolarmente sottotono nel corso della competizione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla finale, con partenza non prima delle ore 16.00 di domenica 5 dicembre. Segui il LIVE su Sportface.it IL PROGRAMMA COMPLETO E ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Ile la diretta testuale della sfida tradella. Dopo le affermazioni ai danni rispettivamente di Germania e Serbia, russi e croati si sfideranno al fine di ottenere un trionfo storicamente rilevante.vincitrice anche nel 2018 e volenterosi di confermarsi sul palcoscenico madrileno; cemento indoor che può favorire l’impeto offensivo di Daniil Medvedev e Andrey Rublev, ma attenzione alla resa di Marin Cilic, seppur particolarmente sottotono nel corso della competizione. Sportface.it garantiràin tempo reale sulla, con partenza non prima delle ore 16.00 di domenica 5 dicembre. Segui ilsu Sportface.it IL PROGRAMMA COMPLETO E ...

