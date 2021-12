Juventus, i cambiamenti di Allegri hanno funzionato / Video (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi la Juventus ha vinto in casa contro il Genoa, anche grazie alle scelte di formazioni fatte da Allegri, eccole nella Video news. Il tecnico livornese ha sostituito due uomini e ha confermato il nuovo modulo. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi laha vinto in casa contro il Genoa, anche grazie alle scelte di formazioni fatte da, eccole nellanews. Il tecnico livornese ha sostituito due uomini e ha confermato il nuovo modulo.

Advertising

serieAnews_com : ?? A causa del caos #Plusvalenze che sta coinvolgendo principalmente la #Juventus, in #SerieA potrebbero esserci mol… - Skysurfer72 : @zetasette @CavBiancoNero3 a parte questo non vedo perchè deve dimettersi se le responsabilità non sono sue… avrà c… -