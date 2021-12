Juventus-Genoa 1-0 all’intervallo | “gol olimpico” di Cuadrado da calcio d’angolo Morata sbaglia due occasioni ad un metro dalla porta

(Di domenica 5 dicembre 2021) Troppo rinunciatari i rossoblù fin qui, che difendono dietro la linea della palla e non riescono ad incidere in attacco, neanche sulle ripartenze

: voti e tabellino del primo tempo del match dell'Allianz Stadium valevole per la 16° giornata del campionato di Serie A. All'intervallo decide la prodezza di CuadradoLain ...Diversi osservatori presenti all'Allianz Stadium per: non soltanto Premier, c'è anche una big italianaLaospita ilnel posticipo di campionato valevole per la 16° giornata di campionato. Paulo Dybala prima del match è ...La Juve fa la gara e ringrazia Cuadrado: al 45’ è 1-0 su un Genoa inesistente davanti. vedi letture. Concluso poco fa il primo tempo dell’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa, con il risultato di 1-0 ...Si è concluso il primo tempo all'Allianz Stadium del posticipo domenicale tra Juventus e Genoa. Al rientro negli spogliatoi i bianconeri conducono per 1-0; a decidere per ora è ...