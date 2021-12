Icardi, il gesto che ha stupito Wanda Nara: 'Respirazione bocca a bocca a...' (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo lo scandalo China Suarez , Wanda Nara e Mauro Icardi hanno rilasciato un'intervista alla televisione argentina in cui hanno parlato di tutto. Ma proprio di tutto. Alla fine della chiacchierata ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo lo scandalo China Suarez ,e Maurohanno rilasciato un'intervista alla televisione argentina in cui hanno parlato di tutto. Ma proprio di tutto. Alla fine della chiacchierata ...

Advertising

sportli26181512 : Icardi, il gesto che ha stupito Wanda Nara: 'Respirazione bocca a bocca a...': La moglie-agente dell'attaccante del… - umpkket : RT @akakarolina: Cirio e Icardi: «Il caso rasenta il ridicolo, se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme» Cinquantenne bi… - akakarolina : Cirio e Icardi: «Il caso rasenta il ridicolo, se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme» Cinquant… - Daniele91Nap : Vero che Maurito ha soldi, vero che hanno un altro stile di vita rispetto a noi ma 300 mila euro per una borsa nean… -