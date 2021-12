Francesco Hayez | l’artista che dipinse l’Unità d’Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic – A volte tuffarsi nell’arte rappresenta un’evasione. In questo periodo, difficile e rabbioso, emergere a respirare può servire. A 100 anni dal milite ignoto, l’Italia e la sua Unità, per cui si è combattuto a lungo, devono essere riscoperti. Per apprezzare ancora di più lo sforzo che i nostri antenati hanno sostenuto per la creazione del Bel Paese. Garibaldi, Crispi, Cavour, figure di spicco nel Risorgimento, ma anche nell’ambiente artistico scaturisce il desiderio di un paese unito. Come il caso di. Nato a Venezia alla fine del XVIII secolo, abbandona ben presto la tecnica neoclassica (in cui i sentimenti erano preclusi), adottando lo stile prettamente romantico. Anzi, connascerà il cosiddetto “romanticismo storico”. Il significato patriottico celato ne “Il bacio” diDi ...