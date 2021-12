Focene | il mare fa sempre più paura | l’acqua raggiunge le strade

(Di domenica 5 dicembre 2021) Fiumicino – Il maltempo e le fortiggiate di questi giorni non hanno risparmiato: ilha completamente ricoperto la spiaggia all’altezza del chiosco “Baraonda” ed è fuoriuscito sulla strada, allagando anche una parte di viale di. Preoccupati i cittadini che hanno lanciato l’allarme sui social: onde alte più di 3 metri eche scorre come un fiume in piena, trascinandosi dietro i detriti.deve dafare i conti con i disagi causati dal maltempo. Allagamenti,ggiate e il rischio erosione sono ormai all’ordine del giorno: “Nessuno prova vergogna a vedere queste immagini?”- è quanto si legge su alcuni commenti di Facebook -. “La situazione èpiù inadeguata”. Ciò a dimostrazione di quanto i ...

... tra cui quelle del Kursaal e dello stabilimento dell'Esercito, sono ormai sprofondate nel. Non va meglio più a nord, tra Fiumicino,e Fregene. Questa mattina rivoli di acqua dal...... 470 - 00054, Roma. Scopo della iniziativa non è solo una raccolta fondi per il ... per il nostro, per le nostre aree di pregio ambientale, per la nostra ristorazione, per la nostra ...A causa del maltempo e delle forti mareggiate, numerose cabine e stabilimenti del litorale romano hanno subito forti danni ...la situazione più seria rimane per gli stabilimenti di Ostia Levante dove diverse cabine sono ormai sprofondate nel mare.