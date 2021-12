Fiorentina | Frey | «Europa possibile Tenere Vlahovic sarebbe un bel segnale»

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sebastien, ex portiere della, ha analizzato la situazione in casa viola: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex portiere Sebastienha analizzato la situazione in casa. ASPETTI POSITIVI – «La voglia di giocare, sempre. E il desiderio di esprimere le proprie idee anche a costo di rischiare. È personalità, carattere».– «Oggi si: l’importante è trovare continuità di risultati per il morale della squadra e della piazza». SALTO DI QUALITA’ – «Se arriverà ine se la proprietà riuscirà a». IMPRESA DIFFICILE – «Non facile ma tenerlo fino a giugnoun gran bel». ITALIANO – «È ...

Advertising

Fiorentinanews : #Frey: 'L'Europa è possibile per la #Fiorentina. Il salto di qualità se la società riesce a tenere #Vlahovic, almen… - CalcioNews24 : #Fiorentina, Frey analizza la situazione viola. E su #Vlahovic...??? - violanews : L'ex portiere viola #SebastianFrey si esprime sul rendimento della #Fiorentina di Italiano e sul necessario per il… - LiciaMilanesi : RT @acffiorentina: ??Nuova puntata di Firenze Sogna ?? ??Una Tigre Viola: Sebastian Frey ?? ASCOLTALO SUBITO: - acffiorentina : ??Nuova puntata di Firenze Sogna ?? ??Una Tigre Viola: Sebastian Frey ?? ASCOLTALO SUBITO: -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Frey

Viola News

... la punizione mancina perfetta: solo un rimbalzo sulla schiena del portieredopo aver colpito ... In casa in campionato il Venezia ha già steso lae la Roma, peraltro. L'idea di Simone ...... il filtrante no - look del brasiliano chiuso dal piazzato sottomisura suin Palermo -2 - 0 una delle testimonianze più icastiche di ciò che poteva essere. Quando la stagione ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex viola Sebastien Frey dice la sua sulla Fiorentina e su cosa gli piace della squadra di Italiano: "La voglia di giocare, sempre. E il desiderio ...L'ultimo interista che in epoca recente si è trovato bene in laguna è stato Alvaro Recoba, l'attaccante uruguaiano che nel 1998, ceduto in prestito al Venezia dai nerazzurri, disputò forse la sua migl ...