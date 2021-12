CANALE 5 RINGRAZIA CLAUDIO BAGLIONI MENTRE SUI SOCIAL VIENE SCAMBIATO PER UN PACCO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 5 dicembre 2021) Suigli invasati degli ascolti hannoper un, chiedendo provvedimenti urgenti. Leggi cancellarlo o spostarlo. Motivo? Show noioso (“Sbadiglioni”) e fa vincere Ballando. Io e la mia ossessione: Milly Carlucci, puntata numero 3.807. Nel frattempo è arrivato il grazie di Mediaset con le parole di Giancarlo Scheri, direttore di5. Quando un autentico mattatore della scena artistica italiana comesceglie l’ammiraglia Mediaset per raccontarsi come mai prima d’ora, si dà vita a un prodotto all’insegna della qualità. Tre serate-evento, che – per messa in scena, ricchezza di ospiti ed emozioni suscitate – sono un preziosissimo regalo per il pubblico di5. Uno show frutto ...