Biathlon | risultati e classifica inseguimento maschile Ostersund 2 2021 | vince Christiansen | settimo Giacomel

(Di domenica 5 dicembre 2021) Vetle Sjastadè il vincitore del primo 12.5 kmvalido per la Coppa del Mondo/2022 di. Sulle piste svedesi di Oestersund il norvegese conquista la sua secodna vittoria in carriera dopo una rimonta nell’ultimo poligono su Sebastian Samuelsson e Emilien Jacquelin, rispettivamente secondo a +9.8 e terzo a +11. Il protagonista di giornata non può che essere Tommaso Gaicomel, autore di una gara splendida che lo ha visto sbagliare una sola volta ai poligoni e lottare fino alla fine per il quarto posto, chudendo in settima posizione a +52.5 dalla vetta. Chiude 19esimo Lukas Hofer con quattro errori totali, mentre Dominik Windisch e Thomas Bormolini sono 42esimo e 44esimo. LADELL’INSIEGUIMENTODI ...

La Francia vince la staffetta femminile di Oestersund 2021 , la prima della Coppa del Mondo 2021/2022 di. Frazioni solide per le transalpine Bescond, Chevalier - Bouchet, Simon e Braisaz - Bouchet, che utilizzano solo 4 ricariche e infliggono alle avversarie un distacco di un minuto. Una grande ...E' dominio Norvegia nella staffetta maschile 4 7.5km di Ostersund , valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. Gara perfetta di Bakken, T. Boe, J. Boe e Christiansen, che sono riusciti a vincere il duello contro una Francia in difficoltà a inizio gara ma in grande ripresa sul finale. Terza la Russia ...Vetle Sjastad Christiansen è il vincitore del primo 12.5 km inseguimento maschile valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon ...Biathlon - Ottima prova di Samuela Comola, che al suo debutto in staffetta trova la reglarità del doppio zero. Fa fatica invece Wierer ...