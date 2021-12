Aurora Ramazzotti compie 25 anni: la foto con Hunziker e Ramazzotti (Di domenica 5 dicembre 2021) Aurora Ramazzotti compie oggi 25 anni. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha aspettato lo scoccare della mezzanotte insieme alla mamma, che è apparsa entusiasta per questa giornata speciale. Non poteva mancare, poi, un tenero scatto insieme ad entrambi i genitori. Oggi è il compleanno di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è nata il 5 dicembre 1996 e ha deciso di Leggi su solodonna (Di domenica 5 dicembre 2021)oggi 25. La figlia di Michellee Erosha aspettato lo scoccare della mezzanotte insieme alla mamma, che è apparsa entusiasta per questa giornata speciale. Non poteva mancare, poi, un tenero scatto insieme ad entrambi i genitori. Oggi è il compleanno di. La figlia di Michellee Erosè nata il 5 dicembre 1996 e ha deciso di

Advertising

stelledelwebnew : i nostri Auguri alla giovane Aurora Ramazzotti???? Oggi compie 25 anni ?????????? #auroraramazzotti #erosramazzotti… - lebenlouis : mi sono appena emozionata per questa foto di aurora ramazzotti per il significato che questa foto mi trasmette, ess… - radiowip : ?? Buon Compleanno alla conduttrice tv Aurora Ramazzotti ?? @therealauroraR #5dicembre #tv #WiPradio - StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1996 nasceva la conduttrice tv Aurora Ramazzotti #accaddeoggi - NaomNoemi : RT @VanityFairIt: Tanti auguri ad Aurora Ramazzotti che compie 25 anni e a tutti i #Sagittario nati oggi. Come andrà la vostra giornata e q… -