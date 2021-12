Pattinaggio artistico | Gutmann avanti dopo lo short agli Italiani 2022 Scontro aperto per il titolo

(Di sabato 4 dicembre 2021) Avvincente la situazione creatosiloprogram individuale femminile, terza gara dei CampionatiAssoluti 2021-diin fase di svolgimento al PalaVela di Torino; al termine del primo segmento di gara infatti le prime tre pattinatrici si trovano raccolte in soli tre punti, aprendo di fatto ogni scenario in vista del libero. A portarsi al comando della classifica è stata la favorita del lotto, Lara Naki, brava a imporsi sulle avversarie grazie un dominio netto sulle componenti del programma. L’atleta trentina, pur cominciando la sua performance viziando l’arrivo del triplo lutz (redarguito con la chiamata di filo non chiaro) con uno step out, è riuscita raddrizzare il tiro ben realizzando sia la combinazione triplo ...

EmanuelePozzoli : Dopo l'inaugurazione della pista di pattinaggio alle 16.00 a Vergo ci sarà l'inaugurazione del presepe artistico di… - tusciaweb : La Libertas Pilastro al campionato nazionale Libertas di Forlì Sport - Pattinaggio artistico - Le giovani atlete… - Terzobinarioit : Il pattinaggio artistico di Ladispoli vanta una campionessa del mondo: è Giordana Brenna

Giordana Brenna campionessa del mondo di pattini a rotelle: 'Siamo riusciti a battere avversari molto forti' - di Marco Di Marzio È di Ladispoli la nuova medaglia d'oro di pattinaggio artistico su rotelle.