(Di sabato 4 dicembre 2021) (Adnkronos) - Roma. "Dopo otto anni di sacrifici, lavoro, passione, perché io, oltreché un presidente, mi considero un grande tifoso della Sampdoria ma anche di attacchi personali, spesso calunniosi e critiche pesanti, che io ritengo ingiustificate, comincio ad essere stanco. Non della società, di fare il presidente ma della cattiveria nei miei confronti". Lo dice il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Advertising

TV7Benevento : Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (10)... - TV7Benevento : Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (9)... - TV7Benevento : Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (7)... - TV7Benevento : Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (6)... - TV7Benevento : Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (4)... -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie Flash

TgVerona

... delle multinazionali, del potere finanziario e delle lobbi e per la costruzione dell'opposizione sociale, comizio emob a Genova in piazza De Ferrari dalle 14. TAGS draghi CONDIVIDI Facebook ...Una galoppata nel tempo, sulla cresta delle, che termina con la pandemia della Sars Covid - ... senza precedenti nell'era moderna, Giovanna Chirri ha dettato ild'agenzia delle 11.46 di ...(Adnkronos) - Roma. "Dopo otto anni di sacrifici, lavoro, passione, perché io, oltreché un presidente, mi considero un grande tifoso della Sampdoria ma anche di attacchi personali, spesso calunniosi e ...(Ultime Notizie Flash) Su altre fonti Mietta dà ragione a Selvaggia Lucarelli. Mietta ha rivelato di non aver ritenuto la domanda di Selvaggia Lucarelli fuori luogo. E stata Selvaggia Lucarelli a ...