La candidata Repubblicana Pecresse | Penso a tutte le donne della Francia

(Di sabato 4 dicembre 2021) “Per la prima volta il partito di de Gaulle, Pompidou, Chirac e Sarkozy ha una donnaalle elezioni presidenziali.ledi”: lo ha affermato Valerie, nel suo primo discorso dadei Republicains alle presidenziali francesi del 2022, dopo essere stata votata dal 61% degli iscritti al partito gollista. “Ridaremo dignità, fierezza e libertà alla”, ha aggiunto, garantendo il massimo impegno “per far vincere le nostre convinzioni”. “Oggi ho una buona notizia, miei cari amici: la destraè tornata!”. Lo ha detto Valérie Pécresse, dopo la vittoria alle primarie dei Repubblicani. “Ripristineremo l’orgoglio francese e proteggeremo i francesi”, ha ...

Sarà Valérie Pécresse ladei Républicains alle elezioni presidenziali francesi. Alle primarie la presidente dell'... Ciotti incarna i 'falchi' della destra, mentre Pécresse ......la destraè finita e che così i repubblicani virano verso l'ultradestra, Valérie Pécresse si presenta come moderata, come donna del fare, forte di un incarico importante. E' la...“Per la prima volta il partito di de Gaulle, Pompidou, Chirac e Sarkozy ha una donna candidata alle elezioni presidenziali. Penso a tutte le donne di Francia”: lo ha affermato Valerie Pecresse, nel su ...In Francia Valérie Pécresse ha vinto le primarie dei Repubblicani, il principale partito del centrodestra francese. Sarà quindi la candidata alle prossime ...