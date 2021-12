Covid, news. Iss: non vaccinato rischia morte 9 volte di più dei vaccinati da 5 mesi. LIVE (Di sabato 4 dicembre 2021) Questi gli ultimi dati aggiornati dell'Istituto superiore di Sanità. Da lunedì le nuove misure sul certificato verde rafforzato. L'Alto Adige diventa giallo. Volano le vaccinazioni anti-Covid in Italia, prime e terze dosi. Ma già si pensa alla quarta come a "una possibilita' concreta", dice Locatelli a Sky Tg24. Individuato in Veneto un caso di variante Omicron. Nuovo record di Green pass scaricati, ieri quasi 1,2 milioni. Fda autorizza all'uso di emergenza monoclonali Eli Lilly per under 12 Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 dicembre 2021) Questi gli ultimi dati aggiornati dell'Istituto superiore di Sanità. Da lunedì le nuove misure sul certificato verde rafforzato. L'Alto Adige diventa giallo. Volano le vaccinazioni anti-in Italia, prime e terze dosi. Ma già si pensa alla quarta come a "una possibilita' concreta", dice Locatelli a Sky Tg24. Individuato in Veneto un caso di variante Omicron. Nuovo record di Green pass scaricati, ieri quasi 1,2 milioni. Fda autorizza all'uso di emergenza monoclonali Eli Lilly per under 12

