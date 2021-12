Roma, sale giochi in funzione “fuori orario”: scattano le multe (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – Con l’approssimarsi delle festività natalizie i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno intensificato i controlli all’interno di sala giochi e altri esercizi commerciali ove è possibile l’installazione di videopoker, anche al fine di contrastare il grave fenomeno della ludopatia, che può avere negativi riflessi anche per la sicurezza urbana. Dopo la recente sanzione al titolare di una sala scommesse di Vitinia, i Carabinieri, nella giornata di ieri, hanno svolto mirati controlli in alcuni esercizi commerciali di Ponte Galeria, ove erano presenti apparecchi di intrattenimento – videolottery, al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza del Sindaco di Roma del 2018, che fissa l’orario di funzionamento degli stessi tra le 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, vietandone l’accensione nelle restanti fasce orarie. Nel ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)– Con l’approssimarsi delle festività natalizie i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno intensificato i controlli all’interno di salae altri esercizi commerciali ove è possibile l’installazione di videopoker, anche al fine di contrastare il grave fenomeno della ludopatia, che può avere negativi riflessi anche per la sicurezza urbana. Dopo la recente sanzione al titolare di una sala scommesse di Vitinia, i Carabinieri, nella giornata di ieri, hanno svolto mirati controlli in alcuni esercizi commerciali di Ponte Galeria, ove erano presenti apparecchi di intrattenimento – videolottery, al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza del Sindaco didel 2018, che fissa l’di funzionamento degli stessi tra le 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, vietandone l’accensione nelle restanti fasce orarie. Nel ...

