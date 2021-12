“Può guidare la Juventus”: l’ex bianconero ha già trovato il sostituto di Allegri (Di venerdì 3 dicembre 2021) David Trezeguet ha lanciato un’idea per la panchina della Juventus: Marcelo Gallardo del River Plate che va in scadenza di contratto il 31 dicembre. Trezeguet è una leggenda della Juventus, ha rappresentato una certezza bianconera garantendo i gol anche nella stagione disputata in serie B dopo le sentenze di Calciopoli. L’attaccante francese è candidato alla vicepresidenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021) David Trezeguet ha lanciato un’idea per la panchina della: Marcelo Gallardo del River Plate che va in scadenza di contratto il 31 dicembre. Trezeguet è una leggenda della, ha rappresentato una certezza bianconera garantendo i gol anche nella stagione disputata in serie B dopo le sentenze di Calciopoli. L’attaccante francese è candidato alla vicepresidenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Domecatholic : RT @GIORGIOMALAVOL1: ogni tipo. Oppure può scegliere di affidarsi al buon Dio e lasciarsi guidare dal cuore immacolato di Maria, o per chi… - Fortu36419972 : RT @GIORGIOMALAVOL1: ogni tipo. Oppure può scegliere di affidarsi al buon Dio e lasciarsi guidare dal cuore immacolato di Maria, o per chi… - Nadiapiani : RT @GIORGIOMALAVOL1: ogni tipo. Oppure può scegliere di affidarsi al buon Dio e lasciarsi guidare dal cuore immacolato di Maria, o per chi… - egimazzon : RT @MedBunker: Chi ha la patente può fare incidenti, la patente non protegge dal commettere infrazioni, quindi la patente è inutile, tanto… - V_R_S_Giac_ : RT @GIORGIOMALAVOL1: ogni tipo. Oppure può scegliere di affidarsi al buon Dio e lasciarsi guidare dal cuore immacolato di Maria, o per chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Può guidare Macron negli Emirati Arabi Uniti firma un contratto miliardario per la difesa francese ... per guidare la politica estera e portare avanti le cose', ha affermato Silvia Colombo, esperta di ... dove la Francia può ottenere guadagni economici.'' L'impegno messo da Macron negli anni per creare ...

La metrica pubblicitaria dominante nel 2022 sarà l'attention ... aggiungere l'attention al mix di misurazione dei media può aiutare a garantire investimenti più efficienti e mirati. In secondo luogo, le aziende continueranno a voler guidare risultati di business ...

“Può guidare la Juventus”: l’ex bianconero ha già trovato il sostituto di Allegri SerieANews ... perla politica estera e portare avanti le cose', ha affermato Silvia Colombo, esperta di ... dove la Franciaottenere guadagni economici.'' L'impegno messo da Macron negli anni per creare ...... aggiungere l'attention al mix di misurazione dei mediaaiutare a garantire investimenti più efficienti e mirati. In secondo luogo, le aziende continueranno a volerrisultati di business ...