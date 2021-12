Le baby vittime del 15enne arrestato per stupro: 'Prima voleva le foto, poi ci ha violentate' (Di venerdì 3 dicembre 2021) ' Non aveva proprio bisogno di violentare ragazzine , sono allibita e incredula! Ha occhi azzurri, volto da modello e un fisico statuario'. Queste le parole rilasciate da una conoscente del giovane di ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) ' Non aveva proprio bisogno di violentare ragazzine , sono allibita e incredula! Ha occhi azzurri, volto da modello e un fisico statuario'. Queste le parole rilasciate da una conoscente del giovane di ...

Advertising

DadoRinaldi : Alfonso ma le vittime di violenza che tutelate sono anche quelle che dopo la violenza subita, restano incinta e dec… - DoctorDeathStar : Vabbè, farle passare per vittime anche no. Baby o meno, si tratta sempre di mignotte. #QuartoGrado - krudesky : RT @anna_salvaje: @ddaa6dde3c9c422 Il 'fatto' è il reato compiuto da criminali (che difatti vengono arrestati). E per minori abusati si par… - GiulianaDaniel2 : RT @AnnaRagosta: @altrogiornorai1 @serenabortone Non sono baby prostituite, sono VITTIME DI PEDOFILI! Quando è che gli organi dell’informaz… - Agricolturabio1 : RT @AnnaRagosta: @altrogiornorai1 @serenabortone Non sono baby prostituite, sono VITTIME DI PEDOFILI! Quando è che gli organi dell’informaz… -