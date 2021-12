Nuova trappola per gli anziani, ecco come avviene la nuova truffa con il finto carabiniere sotto casa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono dei veri e propri Fregoli, il più famoso dei trasformisti. truffatori che le inventano tutte, ma proprio tutte, pur di fregare i più indifesi, cioè gli anziani. L’ultima trappola – informa il Corriere della Sera – in zona Monforte, a Milano. Vittima una coppia di coniugi ultra-ottuagenari e protagonista un elegante 40enne di aspetto signorile. Se lo ritrovano davanti al portone di casa. La coppia stringe tra le mani le borse della spesa, ma il truffatore neanche sembra fare loro caso. È al telefono, impegnato in una concitata conversazione con “colleghi” di un’immaginaria centrale operativa. È accaduto a Milano Ai due vecchietti che gli sfilano davanti mostra un tesserino. «Inseguo dei ladri che si sono infilati nel palazzo», dice per farsi aprire il portone. La coppia esegue. Lui entra, ma senza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono dei veri e propri Fregoli, il più famoso dei trasformisti.tori che le inventano tutte, ma proprio tutte, pur di fregare i più indifesi, cioè gli. L’ultima– informa il Corriere della Sera – in zona Monforte, a Milano. Vittima una coppia di coniugi ultra-ottuagenari e protagonista un elegante 40enne di aspetto signorile. Se lo ritrovano davanti al portone di. La coppia stringe tra le mani le borse della spesa, ma iltore neanche sembra fare loro caso. È al telefono, impegnato in una concitata conversazione con “colleghi” di un’immaginaria centrale operativa. È accaduto a Milano Ai due vecchietti che gli sfilano davanti mostra un tesserino. «Inseguo dei ladri che si sono infilati nel palazzo», dice per farsi aprire il portone. La coppia esegue. Lui entra, ma senza ...

