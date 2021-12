Napoli, troppi infortuni, Giuntoli potrebbe anticipare due o tre acquisti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Giuntoli potrebbe anticipare due acquisti visti in troppi infortuni in casa Napoli. La coppa d’Africa potrebbe essere decisiva. Napoli, Giuntoli ANTICIPA DUE acquisti? Il Napoli continua a perdere i pezzi migliori della squadra, dopo Osimhen e Anguissa, gli azzurri perdono anche Fabian, Inisgne e soprattutto il “comandante” koulibaly. Il report di oggi della società azzurra ha dato un responso durissimo, almeno per quanto riguarda Koulibaly. Il difensore senegalese è un vero e proprio perno della squadra azzurra, capace di essere incisivo in difesa, un leader di reparto, ma anche in grado di impostare l’azione. Per Koulibaly si parla di 5-6 settimane di stop. Se la diagnosi dovesse ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 dicembre 2021)duevisti inin casa. La coppa d’Africaessere decisiva.ANTICIPA DUE? Ilcontinua a perdere i pezzi migliori della squadra, dopo Osimhen e Anguissa, gli azzurri perdono anche Fabian, Inisgne e soprattutto il “comandante” koulibaly. Il report di oggi della società azzurra ha dato un responso durissimo, almeno per quanto riguarda Koulibaly. Il difensore senegalese è un vero e proprio perno della squadra azzurra, capace di essere incisivo in difesa, un leader di reparto, ma anche in grado di impostare l’azione. Per Koulibaly si parla di 5-6 settimane di stop. Se la diagnosi dovesse ...

Advertising

napolipiucom : Napoli, troppi infortuni, Giuntoli potrebbe anticipare due o tre acquisti #Calciomercato #napoli… - DomPepeLiberato : @felixafena alla Roma mancano solo un paio di pedine secondo me, il Napoli ha troppi buchi in panchina - gjoegl : @mauro_marley Si ma alla juve c'erano troppi senatori nel Napoli e' Chelsea no - sscalcionapoli1 : Repubblica – Napoli, cambi anticipati e troppi malanni muscolari - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Corbo: “Napoli, cambi anticipati e troppi malanni muscolari”: Corbo: “N… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli troppi Lazio - Udinese, probabili formazioni Sarri lo aveva capito già nel riscaldamento: con il Napoli la Lazio avrebbe perso . Lo ha intuito dagli sguardi. E infatti così è stato: la squadra ... Deve trovare la strada giusta, senza troppi intoppi.

Cosmi: 'Ounas a livello di Di Natale, ecco dove deve migliorare' ... ecco il pensiero di Cosmi: ' Non mi piace il turnover con troppi giocatori tutti insieme. Anche ... Ma i calciatori del Napoli messi nel nucleo squadra titolare diventano ottimi giocatori '.

Corbo: "Napoli, cambi anticipati e troppi malanni muscolari" IamNaples.it Napoli, troppi infortuni, Giuntoli potrebbe anticipare due o tre acquisti Giuntoli potrebbe anticipare due acquisti visti in troppi infortuni in casa Napoli. La coppa d'Africa potrebbe essere decisiva.

Napoli, villa Floridiana: lettera a Babbo Natale “ Caro Babbo Natale, tu che di questi tempi ti prepari ad accontentare grandi e piccini, fai un dono anche a noi napoletani: adoperati affinché, dopo tanti anni che molte aree della villa Floridiana ...

Sarri lo aveva capito già nel riscaldamento: con illa Lazio avrebbe perso . Lo ha intuito dagli sguardi. E infatti così è stato: la squadra ... Deve trovare la strada giusta, senzaintoppi.... ecco il pensiero di Cosmi: ' Non mi piace il turnover congiocatori tutti insieme. Anche ... Ma i calciatori delmessi nel nucleo squadra titolare diventano ottimi giocatori '.Giuntoli potrebbe anticipare due acquisti visti in troppi infortuni in casa Napoli. La coppa d'Africa potrebbe essere decisiva.“ Caro Babbo Natale, tu che di questi tempi ti prepari ad accontentare grandi e piccini, fai un dono anche a noi napoletani: adoperati affinché, dopo tanti anni che molte aree della villa Floridiana ...