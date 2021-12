Ictus cerebrale, la sfida alla disabilità e l’importanza della riabilitazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Abbiamo bisogno di città a misura d’uomo, di attenzione alle persone. Quando si parla di affrontare i problemi fisici o psicologici che interessano in Italia oltre tre milioni di persone, bisogna prendere coscienza tutti di ciò che ognuno può fare. È un impegno importante quello che ci ricorda la Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre. Le statistiche dicono che circa la metà dei tre milioni di soggetti che presentano problemi di questo tipo fa i conti con gravi limitazioni e che le donne appaiono più rappresentate in questa popolazione: sono circa il 60% del totale, soprattutto in età più anziana. Come “manifesto” di quanto la disabilità possa impattare su una famiglia, prendiamo l’Ictus cerebrale. In Italia quasi un milione di persone fa i contri con esiti più o meno ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 dicembre 2021) Abbiamo bisogno di città a misura d’uomo, di attenzione alle persone. Quando si parla di affrontare i problemi fisici o psicologici che interessano in Italia oltre tre milioni di persone, bisogna prendere coscienza tutti di ciò che ognuno può fare. È un impegno importante quello che ci ricorda la Giornata Internazionale delle Persone con, che si celebra il 3 dicembre. Le statistiche dicono che circa la metà dei tre milioni di soggetti che presentano problemi di questo tipo fa i conti con gravi limitazioni e che le donne appaiono più rappresentate in questa popolazione: sono circa il 60% del totale, soprattutto in età più anziana. Come “manifesto” di quanto lapossa impattare su una famiglia, prendiamo l’. In Italia quasi un milione di persone fa i contri con esiti più o meno ...

