(Di giovedì 2 dicembre 2021) Milano, 2 dic. - (Adnkronos) - "Ora pensiamo prima alla, poi al Real". Così l'attaccante dell'InterMartinez a due giorni dalla sfida dell'Olimpico contro l'ex José Mourinho. Non ci sarà la sfida a distanza con Tammy Abraham, squalificato per un turno alla pari di Karsdorp. "Sarà comunque una, dovremo affrontarli condie con la testa giusta - le parole dia Sky - siamo sulla strada giusta. Loro sono unaforte, hanno un allenatore che cerca di farli sempre giocare bene. Dobbiamo andare lì a fare il nostro gioco in un ambiente caldo, con una tifoseria che si fa sentire".

Advertising

Gazzetta_it : Serie A, la moviola delle partite di oggi: Lautaro rischia il rosso, dubbio il gol di Mertens - peppe937 : RT @marifcinter: #Lautaro: 'Stiamo preparando la partita con la Roma. Loro sono forti, hanno un allenatore che fa giocare bene a calcio, do… - TV7Benevento : Calcio: Lautaro, 'con la Roma partita dura, servirà grande spirito di squadra'... - InterClubIndia : RT @marifcinter: #Lautaro: 'Stiamo preparando la partita con la Roma. Loro sono forti, hanno un allenatore che fa giocare bene a calcio, do… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lautaro

Commenta per primoMartinez , attaccante dell 'Inter, ha raccontato il suo momento a Sky Sport : 'Ho parlato ... una squadra forte, con un allenatore che fa giocare bene a. Ora cerchiamo ...'Siamo contenti qui, ci troviamo bene, una città che i piace tanto così come il progetto della società e quello che mi hanno proposto '. Queste le parole diMartinez nel corso di una intervista a Sky Sport a proposito del suo rinnovo del contratto con l'Inter. ' Sono contento di essere rimasto qui, sono maturato tanto e ora dobbiamo difendere lo ...Milano, 2 dic. – (Adnkronos) – “Ora pensiamo prima alla Roma, poi al Real”. Così l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez a due giorni dalla sfida dell’Olimpico contro l’ex José Mourinho. Non ci sarà ...Milano, 2 dic. - "Il livello medio del campionato sta crescendo, la classifica molto equilibrata lo dimostra. Serve non staccare mai la spina, noi dobbiamo dife ...