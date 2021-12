Scuola | Figliuolo | “militari faranno tamponi a domicilio”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)e più laboratori a disposizione. Questo il piano del commissario Francesco Paoloper contrastare i contagi da coronavirus nelle scuole ed evitare per quanto possibile la Dad. La Presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto della disponibilità manifestata dalla Struttura Commissariale, ha infatti chiesto al generale di elaborare un piano di intervento di tracciamento riguardante le scuole, mirato a incrementare l’attività di verifica rapida di eventuali casi di infezione da Sars-Cov2 all’interno di classi-gruppi, e facilitare il proseguimento dell’attività didattica in presenza. Secondo il piano, il sistema di tracciamento in atto delle Regioni-Province autonome verrà potenziato grazie ad assettiprontamente resi disponibili dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e ...

... gli stessi due ministeri dicono di aver saputo che il commissarioha dato la disponibilità della sua struttura per fare i tracciamenti e si torna come prima..". Covid, laboratori ......che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva chiesto al generale Francesco Paolodi ...6% delle classi del primo ciclo e l'1,4% del secondo", annuncia ribadendo che "lain ...Antonello Giannelli (Anp) a Fanpage.it sulla quarantena a scuola: “Dietrofront sconcertante. Il protocollo è stato sospeso è perché le Asl non ce la facevano a fare quello che dovevano. Speriamo che c ...A qualcuno piace il dietrofront del governo sulla scuola: le regole sulla quarantena non cambiano e Nardella plaude all'operato "gambero" dell'esecutivo ...