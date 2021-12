Roma, piove sul bagnato: Mourinho perde Abraham e scoppia il caso Zaniolo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Roma non riesce a trovare continuità in campionato, la squadra di Josè Mourinho ha perso nel match della 15esima giornata contro il Bologna, decisivo un tiro di Svanberg. Non è stata una prestazione brillante per i giallorossi che non sono riusciti a rendersi concreti nei metri finali del campo. Nel frattempo non arrivano buone notizie in vista della prossima partita di Serie A contro l’Inter, Mourinho non potrà contare su due calciatori, diffidati e che oggi sono stati ammoniti. Stiamo parlando di Abraham e Karsdorp, in particolar modo l’assenza dell’attaccante sarà pesantissima. E scoppia il caso Zaniolo. Mourinho ai microfoni di DAZN. “Complimenti alla mia Roma, anche oggi hanno dato tutto, contro tutto e tutti. Infortuni prima ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lanon riesce a trovare continuità in campionato, la squadra di Josèha perso nel match della 15esima giornata contro il Bologna, decisivo un tiro di Svanberg. Non è stata una prestazione brillante per i giallorossi che non sono riusciti a rendersi concreti nei metri finali del campo. Nel frattempo non arrivano buone notizie in vista della prossima partita di Serie A contro l’Inter,non potrà contare su due calciatori, diffidati e che oggi sono stati ammoniti. Stiamo parlando die Karsdorp, in particolar modo l’assenza dell’attaccante sarà pesantissima. Eilai microfoni di DAZN. “Complimenti alla mia, anche oggi hanno dato tutto, contro tutto e tutti. Infortuni prima ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Roma, piove sul bagnato per Mourinho: Abraham salterà l'Inter per squalifica - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, piove sul bagnato per Mourinho: Abraham salterà l'Inter per squalifica - iamgessi : E piove… Roma ?? - Frra_Roma : RT @irishxever: Non è vero. Non stai bene per la valanga di meritata merda che ti piove addosso. Se le telecamere non ti avessero ripreso,… -