LIVE Civitanova-Lokomotiv Novosibirsk 3-0 | Champions League volley in DIRETTA | assolo della Lube | 17 ace!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:32 L’appuntamento con laè a domani con il posticipoprima giornata tra Perugia e Trento, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:31 Con questo risultatovola in testa alla Pool C a pari punti con i campioni in carica del Kedzierzyk-Kozle. 21:30 Dominio assoluto, che questa sera ha mostrato unllo di gioco pazzesco con una formazione trainata dai giovani Yant e Gabi Garcia. La regia di De Cecco è stata encomiabile, ma la differenza è stata fatta al servizio dove sono arrivati addirittura 17 ace, una cosa impressionante! Laè stata superiore ...