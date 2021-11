La giornalista Elle Smith è Miss USA 2021 (Di martedì 30 novembre 2021) La nuova Miss USA 2021, Elle Smith, 23 anni, è un’orgogliosa reporter a tempo pieno che lavora per WHAS, un’affiliata della ABC a Louisville, nel Kentucky. Ed è proprio con la fascia di Miss Kentucky che Elle Smith si è aggiudicata la corona di Miss Stati Uniti d’America: durante il round di domande e risposte, la giornalista ha parlato di sostenibilità e onestà nel mondo politico, argomentazioni ben accolte dai giudici. Per quanto riguarda l’ambiente, Smith ha incoraggiato le aziende ad adottare misure green sia a livello di macro che di micro sistemi. “A livello micro sappiamo tutti come ridurre, riutilizzare e riciclare. A livello macro le aziende devono passare all’energia verde – penso che sia qualcosa su cui ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 30 novembre 2021) La nuovaUSA, 23 anni, è un’orgogliosa reporter a tempo pieno che lavora per WHAS, un’affiliata della ABC a Louisville, nel Kentucky. Ed è proprio con la fascia diKentucky chesi è aggiudicata la corona diStati Uniti d’America: durante il round di domande e risposte, laha parlato di sostenibilità e onestà nel mondo politico, argomentazioni ben accolte dai giudici. Per quanto riguarda l’ambiente,ha incoraggiato le aziende ad adottare misure green sia a livello di macro che di micro sistemi. “A livello micro sappiamo tutti come ridurre, riutilizzare e riciclare. A livello macro le aziende devono passare all’energia verde – penso che sia qualcosa su cui ...

