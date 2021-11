A Napoli famiglie sfrattate dai propri appartamenti per far posto agli uomini del clan (Di martedì 30 novembre 2021) Il clan Silenzio, colpito oggi da una serie di misure cautelari emesse su richiesta della DDA di Napoli ed eseguite dalla Squadra Mobile, costringeva interi nuclei familiari ad abbandonare le proprie abitazioni, legittimamente occupate, in modo da garantire ai membri ed affiliati della famiglia il controllo militare della loro roccaforte, il cosiddetto “Rione Bronx”, nel quartiere san Giovanni a Teduccio di Napoli, e la gestione di tutte le attività illecite, in particolare estorsioni e controllo delle piazze di spaccio. Emerge anche questo dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli. E, secondo gli inquirenti, in questo contesto si inquadra anche la ricostruzione del quadro indiziario relativo all’omicidio con cinque colpi di pistola nel cuore del Bronx, di Annamaria Palmieri, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 novembre 2021) IlSilenzio, colpito oggi da una serie di misure cautelari emesse su richiesta della DDA died eseguite dalla Squadra Mobile, costringeva interi nuclei familiari ad abbandonare lee abitazioni, legittimamente occupate, in modo da garantire ai membri ed affiliati della famiglia il controllo militare della loro roccaforte, il cosiddetto “Rione Bronx”, nel quartiere san Giovanni a Teduccio di, e la gestione di tutte le attività illecite, in particolare estorsioni e controllo delle piazze di spaccio. Emerge anche questo dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di. E, secondo gli inquirenti, in questo contesto si inquadra anche la ricostruzione del quadro indiziario relativo all’omicidio con cinque colpi di pistola nel cuore del Bronx, di Annamaria Palmieri, ...

