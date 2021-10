Valorizzazione del territorio e imprenditorialità: il successo della startup BeSuccess (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Perseguire l’imprenditorialità come mezzo per lasciare il segno nella propria terra. Sembra essere questa la filosofia alla base dell’ innovativa startup BeSuccess, una realtà imprenditoriale di successo mossa da un business model ambizioso e motivante. BeSuccess nasce infatti dall’intuizione del giovane imprenditore Giuseppe Sammartano che, fortemente legato al suo territorio, la Sicilia, e consapevole delle enormi potenzialità della regione, decide di affiancare ad un modello di business globale, un approccio global capace di legare le grow assets internazionali con la Valorizzazione e le competenze delle risorse locali. Incentivare e valorizzare giovani imprenditori siciliani L’obiettivo di BeSuccess e del founder Giuseppe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Perseguire l’come mezzo per lasciare il segno nella propria terra. Sembra essere questa la filosofia alla base dell’ innovativa, una realtà imprenditoriale dimossa da un business model ambizioso e motivante.nasce infatti dall’intuizione del giovane imprenditore Giuseppe Sammartano che, fortemente legato al suo, la Sicilia, e consapevole delle enormi potenzialitàregione, decide di affiancare ad un modello di business globale, un approccio global capace di legare le grow assets internazionali con lae le competenze delle risorse locali. Incentivare e valorizzare giovani imprenditori siciliani L’obiettivo die del founder Giuseppe ...

Advertising

Decollanz : RT @ValoreD: Oggi siamo al fianco di @IBMItalia per l'annuale #ThinkItaly con la nostra Presidente @paola_mascaro: la parità di genere e la… - IBMItalia : RT @ValoreD: Oggi siamo al fianco di @IBMItalia per l'annuale #ThinkItaly con la nostra Presidente @paola_mascaro: la parità di genere e la… - MorganaStell : RT @ValoreD: Oggi siamo al fianco di @IBMItalia per l'annuale #ThinkItaly con la nostra Presidente @paola_mascaro: la parità di genere e la… - Consiglioveneto : Guarda (EV): “La valorizzazione linguistica passa attraverso la tutela del territorio” #minoranzelinguistiche… - agronotizie : Un progetto per la valorizzazione del digestato come #fertilizzante sostenibile - Per un futuro sostenibile servono… -