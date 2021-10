Newcastle United: UFFICIALE esonerato l’allenatore Steve Bruce (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con un comunicato UFFICIALE il nuovo fondo saudita ha comunicato la rescissione consensuale tra il Newcastle United e l’attuale allenatore bianconero Steve Bruce. Newcastle UnitedUna notizia che era nell’aria da tempo nonostante il club con un comunicato settimana scorsa aveva ribadito la fiducia al tecnico inglese. Esonero Bruce, chi per sostituirlo? Dopo il passaggio al ricchissimo fondo arabo i Magpies sono alla ricerca di un allenatore che faccia fare il salto di qualità alla squadra. Tanti i nomi sondati, ma al momento il favorito a sedere sulla panchina bianconera sarebbe l’ex Roma Paulo Fonseca. Restano sullo sfondo invece i nomi di Unai Emery, Antonio Conte e Steven Gerrard. L'articolo proviene da Rompipallone - News ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con un comunicatoil nuovo fondo saudita ha comunicato la rescissione consensuale tra ile l’attuale allenatore bianconeroUna notizia che era nell’aria da tempo nonostante il club con un comunicato settimana scorsa aveva ribadito la fiducia al tecnico inglese. Esonero, chi per sostituirlo? Dopo il passaggio al ricchissimo fondo arabo i Magpies sono alla ricerca di un allenatore che faccia fare il salto di qualità alla squadra. Tanti i nomi sondati, ma al momento il favorito a sedere sulla panchina bianconera sarebbe l’ex Roma Paulo Fonseca. Restano sullo sfondo invece i nomi di Unai Emery, Antonio Conte en Gerrard. L'articolo proviene da Rompipallone - News ...

