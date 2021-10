LIVE – Sinner-Musetti 3-3, Atp Anversa 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di Anversa 2021. L’altoatesino tenterà di conquistare punti importanti in ottica Atp Finals, sebbene il carrarese, galvanizzato dal ritorno al successo contro Gianluca Mager, tenterà di rovinare la festa al connazionale. Sfida rovente tra le due più vivide speranze del tennis italiano che verrà, da considerare comunque due straordinarie realtà nel presente; Sinner-Musetti potrebbe diventare una ‘classica’, dunque occhi puntati sui due azzurrini impegnati in territorio fiammingo. Sinner favorito, ma nulla è scontato quando scende in campo Musetti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ile latestuale della disputa tra Jannike Lorenzo, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di. L’altoatesino tenterà di conquistare punti importanti in ottica Atp Finals, sebbene il carrarese, galvanizzato dal ritorno al successo contro Gianluca Mager, tenterà di rovinare la festa al connazionale. Sfida rovente tra le due più vivide speranze del tennis italiano che verrà, da considerare comunque due straordinarie realtà nel presente;potrebbe diventare una ‘classica’, dunque occhi puntati sui due azzurrini impegnati in territorio fiammingo.favorito, ma nulla è scontato quando scende in campo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo ...

