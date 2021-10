Francesca Neri, dopo la malattia, non torna a recitare, ma perché? Ecco lo sfogo dell’attrice (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Francesca Neri da anni combatte con la sua malattia, la cistite interstiziale, e nonostante oggi stia meglio ha comunque deciso di non tornare a recitare. Ma qual è il vero motivo? L’attrice ne ha parlato con Pierluigi Diaco nel suo programma radiofonico Ti sento. Leggi anche: Francesca Neri malattia: cos’è la cistite interstiziale? Cause, sintomi... Leggi su donnapop (Di mercoledì 20 ottobre 2021)da anni combatte con la sua, la cistite interstiziale, e nonostante oggi stia meglio ha comunque deciso di nonre a. Ma qual è il vero motivo? L’attrice ne ha parlato con Pierluigi Diaco nel suo programma radiofonico Ti sento. Leggi anche:: cos’è la cistite interstiziale? Cause, sintomi...

Advertising

francescacheeks : Ci siamo! Domani alle 14 esce il videoclip (aka la mia storia d’amore con il pianoforte verticale color legno??). At… - RadioItalia : 'Nei tuoi occhi' di Francesca Michielin è nella colonna sonora del film 'Marilyn ha gli occhi neri'!… - lamescolanza : Francesca Neri a Ti sento con Pierluigi Diaco: «Non so se farò ancora l'attrice». La drammatica rivelazione - Gingio5 : Un bel chissenefrega è d'uopo Francesca Neri: «Fare l'attrice mi ha ferito, non so se tornerò a farlo, non ora» - Italia_Notizie : Francesca Neri: «Fare l’attrice mi ha ferito, non so se tornerò a farlo, non ora» -