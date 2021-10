Vino: marketing e turismo sempre più femminili, vigne e cantine ancora roccaforti maschili (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Labitalia) - Donne sempre più ai vertici delle aziende vitivinicole nei ruoli della comunicazione, marketing e accoglienza, ma se nasce un figlio sono costrette a chiedere il part time perché mancano gli asili nido che consentano di conciliare il lavoro con le esigenze della famiglia. Sono ancora numerosi gli episodi di intimidazioni e abusi sul luogo di lavoro: manca una politica che aiuti le donne a denunciare. È quanto emerge da un'indagine sul gender gap nel mondo del Vino, condotta dall'Università di Siena in collaborazione con Le Donne del Vino e Unione italiana vini, presentata a wine2wine, il forum del wine business italiano di Verona ideato da Stevie Kim, durante la sessione 'Il futuro del Vino è donna. Primi risultati di un'indagine sul gender gap delle aziende ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Labitalia) - Donnepiù ai vertici delle aziende vitivinicole nei ruoli della comunicazione,e accoglienza, ma se nasce un figlio sono costrette a chiedere il part time perché mancano gli asili nido che consentano di conciliare il lavoro con le esigenze della famiglia. Sononumerosi gli episodi di intimidazioni e abusi sul luogo di lavoro: manca una politica che aiuti le donne a denunciare. È quanto emerge da un'indagine sul gender gap nel mondo del, condotta dall'Università di Siena in collaborazione con Le Donne dele Unione italiana vini, presentata a wine2wine, il forum del wine business italiano di Verona ideato da Stevie Kim, durante la sessione 'Il futuro delè donna. Primi risultati di un'indagine sul gender gap delle aziende ...

Ultime Notizie dalla rete : Vino marketing Al Vinitaly l'Umbria del vino ha brindato alla ripartenza del settore ... si è complimentato con il mondo del vino umbro presente a Verona. Insieme a lui anche il sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni , e Gianni Bruno della direzione marketing di ...

Tempo di vino ... Liguria e Valle d'Aosta si inizi a parlare di sistema Nord Ovest nel mondo del vino. Una liaison ...Regione siamo disponibili per un confronto con gli alt ri territori nella promozione e nel marketing. ...

IL FUTURO DEL VINO È DONNA: GENDER GAP SI RESTRINGE MA PERSISTE Sono ancora numerosi gli episodi di intimidazioni e abusi sul luogo di lavoro: manca una politica che aiuti le donne a denunciare ...

