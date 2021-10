Porsche - Elettrico ed eFuel | la ricetta di Zuffenhausen per il futuro

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lunga vita ai motori a combustione. questo, in somma sintesi, il progetto della, che con i carburanti sintetici punta a prolungare l'esistenza di cilindri e pistoni. Per svariati motivi. Il primo, legato agli accordi di Parigi sul clima, è quello di affiancare le auto elettriche nei prossimi decenni, in quanto da sole, secondo i calcoli dei tedeschi, non potranno completare la transizione verso le zero emissioni nette a livello globale. Il secondo è quello della passione: glinon solo potranno alimentare in maniera sostenibile le storiche e i modelli attuali, ma anche nuove, emozionanti, sportive. Anche col flat six. Si parte dal vento. Per questo motivo acredono molto nei carburanti sintetici, tanto da effettuare investimenti milionari per realizzare un impianto che produrrà, già dal prossimo anno, ...