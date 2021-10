Pfizer, richiesta all’Ema l’autorizzazione al vaccino Covid per bambini (5-11 anni) (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’azienda farmaceutica Pfizer, insieme a BioNTech, ha richiesto l’approvazione all’Ema (Agenzia Europea del Farmaco) per il vaccino anti Covid da somministrare ai bambini con fascia d’età 5 – 11 anni. L’obiettivo è quello di poter ottenere una variazione dell’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio nell’Unione europea e rendere disponibile il vaccino Covid anche per i minori di questa fascia d’età. NewsBambino (1-6 anni) Vaccini Covid e bambini: le risposte dei pediatri SIP alle fake news Facciamo chiarezza sulle fake news con le risposte dei pediatri Sip sui vaccini Covid ai bambini: ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’azienda farmaceutica, insieme a BioNTech, ha richiesto l’approvazione(Agenzia Europea del Farmaco) per ilantida somministrare aicon fascia d’età 5 – 11. L’obiettivo è quello di poter ottenere una variazione delcondizionata all’immissione in commercio nell’Unione europea e rendere disponibile ilanche per i minori di questa fascia d’età. NewsBambino (1-6) Vaccini: le risposte dei pediatri SIP alle fake news Facciamo chiarezza sulle fake news con le risposte dei pediatri Sip sui vacciniai: ...

