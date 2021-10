Inchiesta mascherine, l’ex commissario all’emergenza Covid Arcuri indagato per abuso d’ufficio e peculato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Domenico Arcuri, ex commissario straordinario durante l’emergenza Covid-19, è indagato per abuso d’ufficio e peculato nell’ambito dell’indagine sulle maxi forniture di mascherine cinesi acquistate durante la pandemia. l’ex commissario è indagato anche per corruzione ma per questo reato la Procura ha già chiesto l’archiviazione. L’ufficio stampa di Arcuri ha reso noto che sabato l’ex commissario è stato interrogato dai pubblici ministeri Varone e Tucci della Procura di Roma. Nella nota si legge che l’incontro era atteso da tempo: “È stato così possibile un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’autorità giudiziaria, rispetto ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Domenico, exstraordinario durante l’emergenza-19, èpernell’ambito dell’indagine sulle maxi forniture dicinesi acquistate durante la pandemia.anche per corruzione ma per questo reato la Procura ha già chiesto l’archiviazione. L’ufficio stampa diha reso noto che sabatoè stato interrogato dai pubblici ministeri Varone e Tucci della Procura di Roma. Nella nota si legge che l’incontro era atteso da tempo: “È stato così possibile un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’autorità giudiziaria, rispetto ...

