Il Manchester United non cambia: Solskjaer confermato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Manchester United ha rinnovato la fiducia al tecnico Ole Gunnar Solskjaer nonostante i passi falsi nelle ultime partite che hanno portato un solo punto in tre giornate di Premier League. In estate il tecnico norvegese, diversamente da molti suoi colleghi anche di Premier League, ha potuto spendere per rinforzare la rosa, e all'Old Trafford sono arrivati il giovane Jadon Sancho dal Borussia, per oltre 80 milioni di euro, e il difensore francese del Real Madrid Raphael Varane, pagato 50 milioni. Finora però il salto di qualità atteso, dopo la sconfitta in finale di Europa League, ancora non c'è stato. Ora inizia una fase dura della stagione. C'è il match con l'Atalanta in Champions League, poi il doppio impegno in Premier contro Liverpool e Tottenham, prima della gara di Bergamo, quindi il derby con il Manchester ...

