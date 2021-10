Dal Pino | «Obiettivo una stanza stile Lissone per combattere il razzismo»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) In un’intervista Paolo Dalha lanciato la sua proposta per la campagna contro ile ha parlato anche del futuro della Serie A Intervistato da Radio Rai, Paolo Dalha parlato della battaglia ale ha fatto una proposta per combatterlo. Inoltre ha anche parlato di possibili cambiamenti in Serie A. Ecco le sue parole.– «Questo è un problema che non si vede solo negli stadi. Alcuni personaggi non dovrebbero più entrare nei vari impianti. Abbiamo fatto una campagna: “Keep Racism Out” e adesso vogliamo muoverci concretamente per escludere la gente e impedire ai razzisti di comprare i biglietti». CONTROMOSSE – «Abbiamo creato una grande struttura, a, con VAR e altre cose. Vorrei creare unaanche per le telecamere da ...

Così Paolo, presidente della Lega calcio di Serie A, a Radio Anch'io lo sport, in onda su RadioRai. "Altri settori hanno ricevuto dei ristori, noi no - aggiunge - : abbiamo chiesto nel ...Commenta per primo Il presidente della Lega Serie A, Paolo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport. per parlare dell'attuale situazione della Serie A, degli episodi di razzismo, dei Mondiali ogni due anni e non solo. TASSE E ...Sono certo che a breve avremo una soluzione". Sono le parole di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, a Radio1. Dal Pino e il tema del razzismo "Tutto ciò che è razzismo e discriminazione è ...ROMA (ITALPRESS) – E’ una ferita aperta, anche se ancora in tempo per essere guarita. “E’ difficile comprendere come uno stato non abbia a cuore settore che ha versato oltre 14 miliardi di contribuzio ...